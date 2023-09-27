На Київщині запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112

У Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Єдиний екстрений номер 112 є альтернативою "гарячим" лініям 101, 102, 103, 104, що дозволяє не витрачати час на дзвінки у кожну службу окремо.

За словами Клименка, у Києві майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

Також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Кабінет Міністрів України доручив МВС впровадити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

У Києві єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій запрацював у липні.

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