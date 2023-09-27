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На Київщині запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112

Служба з надзвичайних ситуацій 112 / Фото: Ігор Клименко

У Київській області повноцінно запрацювала телефонна служба 112.

У Київській області повноцінно запрацював єдиний телефонний номер для всіх надзвичайних ситуацій – служба 112.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.   

Єдиний екстрений номер 112 є альтернативою "гарячим" лініям 101, 102, 103, 104, що дозволяє не витрачати час на дзвінки у кожну службу окремо.

За словами Клименка, у Києві майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України. 

Також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення. 

Нагадаємо, у квітні 2023 року Кабінет Міністрів України доручив МВС впровадити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

У Києві єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій запрацював у липні.

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Дата публікації
Перегляди
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