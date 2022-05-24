На Київщині запрацювали дитсадки: скільки дошкільних закладів відкрили та які там правила безпеки

На Київщині запрацювали дитсадки: скільки дошкільних закладів відкрили та які там правила безпеки

У Київській області почали відновлювати роботу дитячі садочки.

Від 16 травня в області запрацював 61 дитячий садочок.

Про це в етері "Сніданку з 1+1" розповіла заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко.

Чиновниця зазначила, що ОВА вивчила заявки батьків, питання безпеки та відкрили дошкільні навчальні заклади в тих населених пунктах, де була потреба.

"Ми звертаємо увагу на безпеку. Відкривали ті заклади освіти, які мають свої укриття або ті, де укриття розташоване неподалік. Бо коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, то незважаючи на час, діти з працівниками спускаються до укриття", - повідомила Жанна Осипенко.

У Київській області почали відновлювати роботу дитячі садочки

Заступниця голови Київської обласної військової адміністрації розповіла, що влада збільшила кількість персоналу, який зараз працює з дітьми. Вона наголосила, що дитсадки відновили роботу на всій території Київщині: у тих громадах, які не були в окупації та деокупованій території. Жанна Осипенко додала, що з дітьми у закладах також працюють і психологи. Дошкільнята задоволені відкриттю дитячих садків.

Нагадаємо, російські окупанти понищили 120 закладів освіти у Київській області.

Читайте також: