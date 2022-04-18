На Київщині запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь (відео)

Біля села Стоянка під Києвом запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь.

Сьогодні, 18 квітня, біля села Стоянка під Києвом на трасі М-06 Київ – Чоп запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь.

Споруду побудували замість зруйнованого моста.

Про це повідомив голова Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

Крім цього, розпочались підготовчі роботи по влаштуванню переправи через річку Таль та дороги з твердим покриттям в селі Рудня-Тальська.

Мостом, що на автомобільній дорозі Київ-Чоп, росіяни планували дістатися до Києва, до якого звідси всього сім кілометрів. Але ще у лютому його підірвали.

Нагадаємо, у Київській області за лічені дні зводять тимчасові насипні мости.

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