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На Київщині загорілася Свято-Покровська церква: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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1697
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На Київщині загорілася Свято-Покровська церква: фото

Фото: ДСНС у Київській області

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

В селищі Гребінки Білоцерківського району на Київщині сталася пожежа у Свято-Покровському храмі.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, що горить культова споруда Свято-Покровського храму на вулиці Київській.

За декілька хвилин пожежу ліквідували.

Причина займання наразі встановлюється.

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Зазначимо, Свято-Покровська церква у Гребінках, що на Київщині, – сучасний храм, побудований упродовж 2000–2001 років для вірян УПЦ МП.

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Нагадаємо, у Житомирській області стався інцидент за участю священника Української православної церкви Московського патріархату. Як стверджують очевидці, священнослужитель вдарив по голові 10-річного хлопчика, а ще одну дитину – штовхнув.

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