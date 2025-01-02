На Київщині зафіксували рух ворожих безпілотників: працювала ППО

Ворог знову намагається атакувати столицю.
На Київщині у ніч проти 2 січня 2025 року було зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це у повідомленні у соціальній мережі інформує Київська обласна військова адміністрація.
У регіоні працювали сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - нагадали представники влади.
Нагадаємо, що Україну атакують ворожі дрони: озвучено напрямок руху.
Додамо, що у новорічну ніч армія РФ вдарила по Україні дронами. Загарбницька армія РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 63 дрони.
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