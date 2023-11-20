На Київщині зафіксовано випадок захворювання на вірусний гепатит А. Пацієнткою інфекційного відділення стала співробітниця Київського обласного спортивного коледжу. У коледжі тривають протиепідемічні заходи, наразі навчальний заклад на карантині. Захворювання виявили у Броварах.

Про це під час оперативної наради повідомила директорка Броварської районної філії ДУ “Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Олена Левченко, передає видання "Трибуна-Бровари".

Ймовірно, зараження відбулось контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти і воду виключили.

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Також стало відомо, що у групу ризику увійшли 84 особи, які перебували в контакті із хворою.

Олена Левченко доповіла, що згідно з рекомендаціями МОЗ, діти перебуватимуть під медичним наглядом протягом 35 днів від моменту виявлення випадку захворювання, а також будуть проведені відповідні лабораторні біохімічні аналізи.

Також директорка центру повідомила, що, на жаль, вакцини від вірусного гепатиту А наразі в Україні немає (окрім Вінницької області).

Також стало відомо, що четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні, але із діагнозами COVID-19 і ГРВІ – поки підозри на гепатит А у них немає. Позаяк інкубаційний період захворіння становить 35 діб. Упродовж усього часу медики спостерігатимуть за учнями коледжа.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Вінницькій області зафіксували 24 жовтня, коли було зареєстровано 20 хворих. Згодом їхня кількість зросла до майже 300, тож у МОЗ визначили спалах хвороби як надзвичайну ситуацію на рівні області та посилили там протиепідемічні заходи. 8 листопада в МОЗ повідомили, що спалах гепатиту А на Вінниччині вдалося локалізувати.

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