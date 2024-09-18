На Київщині зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це заявляють представники влади.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, на Київщині лунають вибухи.

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху.

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