На Київщині зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Перебувайте в укриттях.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це заявляють представники влади.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, на Київщині лунають вибухи.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху.
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