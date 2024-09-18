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На Київщині зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

На Київщині зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Українські військові відбивають ворожу атаку / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це заявляють представники влади. 

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, на Київщині лунають вибухи. 

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху

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