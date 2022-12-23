На Київщині заборонили продавати та використовувати феєрверки, бенгальські вогні та петарди

Заборона на піротехнічні засоби діє на час воєнного стану.

На території Київської області заборонили реалізацію та використання піротехнічних засобів на час дії воєнного стану. Відповідне рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області.

Про це сьогодні, 23 грудня, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернівецькій області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, парках, скверах, деревах, кущах та інших спорудах. Однак дозволена робота ілюмінацій, які живляться від джерел альтернативного електропостачання.

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