На Київщині заблоковано діяльність пропагандистів, які поширювали екстремістську літературу: фото

На Київщині заблоковано діяльність пропагандистів, які поширювали екстремістську літературу: фото

Зловмисники майже рік доправляли з РФ літературу, спрямовану на пропаганду культу насильства, расової та національної нетерпимості.

У Київській області Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандистів, які поширювали екстремістську літературу.

Зловмисники майже рік приховано доправляли з РФ літературу, спрямовану на пропаганду культу насильства, расової та національної нетерпимості й дискримінації.

Про це повідомляє Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Розповсюджували літературу серед учасників неонацистських та праворадикальних рухів, намагаючись інспірувати в їхньому середовищі протестні настрої. Як результат, метою цієї діяльності була підготовка "сприятливого ґрунту" для вчинення провокацій та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

За даними слідства, до організації протиправної діяльності причетні мешканець Київщини, власник книжкового магазину та двоє його бізнес-партнерів. Ділки замовляли книги з РФ через інтернет та приховано доправляли їх до України.

Збували літературу через розгалужену мережу анонімних вебресурсів, розміщених на серверах російських хостинг-провайдерів та через групи у популярних меседжерах.

У листуванні з покупцями зловмисники використовували сервіси анонімізації доступу до мережі Інтернет. Оплату за товар також отримували на анонімні електронні гаманці.

Встановлено, що частина літератури виготовлялася у підпільній типографії, яка діяла у приміщенні книжкового магазину на території м. Біла Церква.

За оперативними даними, підпільний канал розповсюдження забороненої літератури існував майже рік. За цей час зловмисники встигли продати понад 1000 примірників.

У ході обшуків, проведених у приватних будинках правопорушників, правоохоронці виявили та вилучили:

майже 40 примірників заборонених книг;

комп’ютери з доказами протиправної діяльності;

фінансові документи, що підтверджують факти збуту літератури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств.

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