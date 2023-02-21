На Київщині введено аварійні відключення через негоду: без світла 7 тисяч людей

Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.
У Київській області запровадили аварійні відключення електроенергії через погіршення погоди.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах", - сказано у повідомленні.
Сьогодні у Київській області прогнозують дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через негоду можуть падати дерева, що може призвести до обриву дротів.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вважають, що ворог не буде масово застосовувати авіацію в річницю вторгнення РФ до України. "Якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків – цього не буде", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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