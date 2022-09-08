На Київщині всю ніч шукали п'яного чоловіка з 8-місячним сином (фото)

Чоловік був напідпитку, тому що могло статись із малюком - було важко спрогнозувати.

На Київщині правоохоронці усю ніч шукали п'яного чоловіка, який після сімейного конфлікту схопив 8-місячного сина та пішов у невідомому напрямку. Інцидент стався у селі Іванівка.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На пошуки дитини задіяли всі підрозділи поліції Київщини, а також добровольчі формування територіальних громад. Вони обстежили понад 250 будинків, закинуті споруди, лісосмуги, береги водойм та поля.

"Сьогодні у лісі між селами Яхни та Іванівка поліцейські Обухівщини знайшли хлопчика і його горе-батька. Зараз дитина в безпеці. Розумію, що між батьками можуть виникати різні ситуації, втім закликаю дорослих не ризикувати здоров’ям дітей та не наражати їх на небезпеку", - написав Нєбитов.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області рятувальники приїхали на виклик знімати з дерева жінку, яка залізла туди, щоб дістати кота.

Фото: Андрій Нєбитов

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