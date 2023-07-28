На Київщині всі діти від 1 вересня мають повернутися до класів — КОВА

У закладах освіти облаштовано 1249 укриттів, і роботи тривають.

У Київській області від 1 вересня всі школярі повинні вийти на навчання в офлайн режимі.

Про це повідомила заступниця начальника Київської ОВА Жанна Осипенко, передає пресслужба КОВА.

"1 вересня всі діти повинні навчатися офлайн. Для повного відвідування укриття повинні вміщувати всіх присутніх. Більшість захисних споруд в освітніх закладах — найпростіші укриття, також 126 протирадіаційних", — наголосила чиновниця.

У освітніх закладах Київської області облаштовано 1249 укриттів для понад 260 тисяч осіб.

Осипенко додала, що роботи з облаштування укриттів проводять в усіх районах. Почали будівництво у Великодимерській, Українській, Бородянській громадах, а також запланували провести — у Броварській.

"На виконання ремонтних робіт використовують кошти державного, обласного та місцевих бюджетів", — зазначила Осипенко.

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

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