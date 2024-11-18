На Київщині впав баштовий кран: що відомо про наслідки (фото)

У Софіївській Борщагівці Київщини на будівництві обвалився баштовий кран.

Про це повідомляють у головному управлінні Нацполіції Київщини.

За інформацією джерел, 31-річний кранівник загинув від травм ще до приїзду лікарів на місце трагедії.

Фото: головне управління Нацполіції Київщини.

Правоохоронці відреагували на повідомлення, що надійшло до Бучанського управління поліції.

"В селі Софіївська Борщагівка на території будівельного майданчика загинула людина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що на будівництві багатоповерхового будинку впав баштовий кран. На жаль, від отриманих травм внаслідок падіння, загинув 31-річний кранівник до приїзду медиків", — прокоментували ситуацію в Нацполіції.

Наразі правоохоронці працюють на місці трагедії та розпочали досудове розслідування. Вони мають з’ясувати точні причини аварії, опитати свідків та провести необхідні експертизи.

Нагадаємо, днями на Київщині врятували рибалок, які ледь не втопилися. Човен із чоловіками перекинувся на Дніпрі. Вони деякий час перебували у воді та потребували негайної допомоги.

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