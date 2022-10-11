На Київщині волонтери відновлюють зруйновані війною будинки

На Київщині розпочався проект «Повернися додому», ініційований волонтерською організацією «Медіаоборона». На меті проекту - поступове відновлення житла мешканців Київської області, що було зруйнованого на початку збройної агресії РФ проти України. Завдяки зусиллям небайдужих українців, а також підтримці вінницького забудовника Володимира Хоменка та народного депутата Олександра Дубінського, волонтери до кінця жовтня планують відновити п’ять будинків.

Серед власників зруйнованих будівель було обрано малозабезпечені та багатодітні родини і одиноких пенсіонерів.

Першим відновлено будинок багатодітної родини з Калинівки Фастівського району. Навесні сім’я пережила авіабомбардування. Тоді на сусідній будинок впала російська бомба. Від уламків та вибухової хвилі був ушкоджений будинок родини, де батьки виховують троїх дітей.

Зараз будівля повністю відновлена, йдуть внутрішні роботи. Як саме ремонтують будинок, волонтери Медіаоборони показують на своєму офіційному телеграм-каналі.

«На жаль, руйнування на Київщині колосальні. Наразі, коли багато родин повертаються додому, ми робимо все можливе, щоб максимально швидко відновити будинки – від капітального ремонту до встановлення вікон», – прокоментував ініціативу Олександр Дубінський.

Ще один будинок, який ремонтують волонтери, знаходиться в селі Нове Залісся, Бучанскього району. Тут мешкає подружжя пенсіонерів, які не зможуть відбудувати свій дім самотужки. На початку весни ворожий снаряд прилетів на їхнє подвір’я, повністю зруйнувавши гараж та підсобне приміщення разом із худобою. В самому будинку пошкоджений дах, зруйнована стіна, вилетіли вікна та вхідні двері, а в кімнатах з’явилися тріщини. Окрім того, була зруйнована і потребувала заміни система опалення.

Наразі професійна ремонтна бригада вже відновила зруйновані стіни, опалення, та дах. На черзі – відновлення та утеплення фасаду.

Також волонтери допомогли встановити вікна одинокій пенсіонерці з Бучі та надали вікна для встановлення багатодітній родині з села Волиця.

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