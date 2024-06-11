На Київщині водійка збила двох дітей і втекла: поліція оприлюднила деталі та відео

На Київщині у Білоцерківському районі правоохоронці затримали водійку, яка ввечері 10 червня збила двох дітей у селі Троїцьке та втекла.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

"Зазначається, що 10 червня, близько 23-ї години, до поліції надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими в селі Троїцьке. Прибувши за адресою, правоохоронці опитали очевидців події та з’ясували, що невстановлений водій наїхав на двох дівчат віком 11 та 15 років, після чого поїхав у напрямку селища Рокитне", – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції встановили автомобіль винуватиці ДТП та її місце проживання. Пізніше правоохоронці затримали 55-річну водійку.

У поліції кажуть, що огляд на стан сп’яніння виявився позитивний – 1,91 проміле алкоголю. Зауважимо, що цей показник перевищує встановлену норму майже у 10 разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Надалі справою займатимуться слідчі.

Збила двох дітей і втекла: у Білоцерківському районі ми спільно з місцевими поліцейськими затримали водійку Олексій Білошицький: Збила двох дітей і втекла: у Білоцерківському районі ми спільно з місцевими поліцейськими затримали водійку Учора, близько 23-ї години, нам надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими в селі Троїцьке. Швидко прибувши за вказаною адресою, ми опитали очевидців події і з’ясували, що невстановлений водій скоїв наїзд на двох дітей, після чого поїхав у напрямку селища Рокитне. З медиками надали домедичну допомогу травмованим дівчатам 11 та 15 років. Поспілкувавшись з очевидцями події, ми встановили автомобіль винуватиці ДТП та її місце проживання. Разом із місцевими поліцейськими ми затримали 55-річну кермувальницю. Огляд на стан сп’яніння виявився позитивний: 1,91 проміле алкоголю. Надалі справою займатимуться слідчі. Алкоголь та кермо — речі несумісні! Патрульна поліція Білої Церкви Опубліковано Патрульна поліція України Вівторок, 11 червня 2024 р.

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.

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