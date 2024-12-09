На Київщині водійка таксі висадила сім'ю загиблого героя через зауваження про російську мову

"Я зараз тебе дожену і по голові надаю", – пригрозила водійка на прощання.

У Київській області водійка таксі Uklon висадила з автівки родину загиблого військового після того, як її попросили вимкнути російськомовний навігатор.

Про це повідомила Олена Петрів у Facebook.

За словами Петрів, таксі викликали мама та сестра загиблого військового, які разом з 9-річною дитиною поверталися із кладовища.

Водійка говорила російською мовою, її навігатор так само підказував дорогу російською.

На прохання пасажирки вимкнути російське жінка почала кричати та висадила клієнтів посеред траси неподалік Вишгорода.

"Я зараз тебе дожену і по голові надаю", – пригрозила водійка на прощання.

Так відреагувала компанія Uklon на скандал у коментарях під постом Олени Петрів

Як додає львівський телеканал NTA, компанія подякувала за інформацію і пообіцяла вжити заходів щодо водіїв, які неприпустимо себе поводять.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську викладач проводив заняття російською. Він заявив, що вестиме пари російською, адже переїхав до Івано-Франківська з Донецька.

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