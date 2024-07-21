На Київщині водійка позашляховика врізалася в автобусну зупинку: фото

Жінка, яка була за кермом, загинула на місці події до приїзду карети швидкої допомоги.

У неділю, 21 липня, близько 18 години водійка позашляховика Volkswagen Tiguan вʼїхала в зупинку громадського транспорту в селі Шевченкове Білогородської громади на Київщині.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За попередньою інформацією, 34-річна водійка рухалася зі сторони села Білогородка в напрямку автодороги Київ—Чоп, не впоралась із керуванням та здійснила наїзд на бетонні блоки та зупинку громадського транспорту. У момент ДТП на зупинці не було людей.

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“Внаслідок аварії, водійка загинула на місці події до приїзду карети швидкої допомоги. Пасажир авто — 6-річний хлопець, син кермувальниці, в супроводі батька та медиків був доставлений до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Усі обставини ДТП встановлюють слідчі поліції Київщини.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася смертельна ДТП на вулиці Борщагівській. Ввечері 9 липня 35-річний водій Maserati наїхав на мопед.

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