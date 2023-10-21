На Київщині водій вантажівки збив жінку просто на переході: фото

Потерпілу з травмами голови та ноги шпиталізували до місцевої лікарні.

У Київській області водій вантажівки скоїв наїзд на жінку просто на пішохідному переході.

Про це повідомляє поліція Київщини.

19 жовтня на одній з вулиць міста Сквира, 55-річний житель, керуючи автомобілем "ЗІЛ", допустив наїзд на місцеву мешканку. Відомо, що аварія трапилась, коли жінка перетинала пішохідний перехід.

Потерпілу з травмами голови та ноги шпиталізували до місцевої лікарні.

За фактом ДТП слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.286 ККУ].

Правоохоронці Київщини закликають водіїв бути уважними на дорозі, слідкувати за дорожніми знаками та обстановкою.

Нагадаємо, у Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті.

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