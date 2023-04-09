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На Київщині водій напідпитку протаранив 6 автівок (відео)

На Київщині водій напідпитку протаранив 6 автівок (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
784
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині водій напідпитку протаранив 6 автівок (відео)

Фото: скриншот з відео

У крові винуватця ДТП виявили 2,5 проміле алкоголю.

На Софіївській Борщагівці (Київська область) у ніч проти 9 квітня п'яний водій на швидкості протаранив шість припаркованих автомобілів.   

Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.

"Трошки нетверезий хлопець на Mazda вночі під Києвом розбив 6 авто. У крові чоловіка виявили 2.5 проміле алкоголю. Пів літра горілки. Аварія трапилась на вулиці Боголюбова на Софіївській Борщагівці. На щастя без загиблих", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити наслідки аварії.

Нагадаємо, у Молдові перекинувся пасажирський автобус з українцями. У МЗС повідомили про п'ятьох постраждалих людей.

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Дата публікації
Перегляди
784
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