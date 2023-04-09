На Київщині водій напідпитку протаранив 6 автівок (відео)

У крові винуватця ДТП виявили 2,5 проміле алкоголю.
На Софіївській Борщагівці (Київська область) у ніч проти 9 квітня п'яний водій на швидкості протаранив шість припаркованих автомобілів.
Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.
"Трошки нетверезий хлопець на Mazda вночі під Києвом розбив 6 авто. У крові чоловіка виявили 2.5 проміле алкоголю. Пів літра горілки. Аварія трапилась на вулиці Боголюбова на Софіївській Борщагівці. На щастя без загиблих", – йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео можна побачити наслідки аварії.
Нагадаємо, у Молдові перекинувся пасажирський автобус з українцями. У МЗС повідомили про п'ятьох постраждалих людей.
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