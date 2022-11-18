На Київщині водій напідпитку збив на смерть 12-річного хлопчика з Херсонщини: фото

Сім’я загиблого переїхала до Київської області, рятуючись від війни, всього місяць тому. У родині було восьмеро дітей.

На Київщині водій напідпитку збив 12-річного хлопчика.

Дитина загинула.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, ДТП сталася сьогодні, 18 листопада, близько 17 години в Брилівці Білоцерківського району.

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"Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів…57-річний водій легковика збив дитину на смерть", - йдеться у повідомленні.

За попередні даними, водій сів за кермо напідпитку.

Нині водій затриманий і перебуває в ІТТ.

"Родина загиблого - це вимушені переселенці з Херсонщини. На Київщину сім’я з вісьмома дітьми переїхала, рятуючись від війни, всього місяць тому, і от таке лихо...”, - написав Нєбитов.

Нагадаємо, у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

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