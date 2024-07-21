На Київщині вночі лунали вибухи: місцева влада повідомила про наслідки атаки

На території двох районів області зафіксовано падіння уламків ворожих цілей.

У ніч проти 21 липня Росія атакувала Київську область дронами. Сили ППО збили всі російські БПЛА.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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"Вночі Київщина була атакована ударними дронами ворога. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Постраждалі відсутні", - сказано у повідомленні.

Водночас, за даними КОВА, на території двох районів області зафіксовано падіння уламків ворожих цілей.

"Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано. Вчергове звертаємося до кожного жителя області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - зазначила влада.

Нагадаємо, вночі 21 липня Росія випустила дрони по Києву. Сили ППО збили цілі на підступах до столиці.

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