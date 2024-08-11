На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі, серед них - дитина

Їх знайшли мертвими.
На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.
Про це інформує ДСНС України.
Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі.
Троє людей тяжко травмовано. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.
Нагадаємо, що майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи.
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