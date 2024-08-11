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На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі, серед них - дитина

На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі, серед них - дитина

Троє людей тяжко травмовано / Фото: ДСНС у Київській області

Їх знайшли мертвими.

На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і дитина.

Про це інформує ДСНС України. 

Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. 

Троє людей тяжко травмовано. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.

Нагадаємо, що майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи

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