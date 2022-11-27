На Київщині внаслідок вибуху котла загинув пенсіонер (фото)

У суботу ввечері, 26 листопада, у Вишгороді на Київщині загинув 70-річний чоловік внаслідок вибуху твердопаливного котла.

Про це повідомив очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Місцевий мешканець намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, знехтував технікою безпеки, отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці події", - розповів Нєбитов.

Громадян закликали бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами.

Нагадаємо, в Софіївській Борщагівці під Києвом загинуло три людини в результаті отруєння чадним газом.

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