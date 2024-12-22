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На Київщині внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на даху 25-типоверхівки - влада

На Київщині внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на даху 25-типоверхівки - влада

Місцеві жителі повідомили про пожежу. / Фото: із соцмереж

Оперативні служби проводять евакуацію людейю

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння на даху багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. 

В одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.  

Інформації про потерпілих та загиблих не надходило. Оперативні служби проводять евакуацію людей, а також розпочали ліквідацію наслідків атаки. Наразі пожежа локалізована.

Більш детальна інформація згодом. 

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