На Київщині внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на даху 25-типоверхівки - влада

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння на даху багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

В одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.

Інформації про потерпілих та загиблих не надходило. Оперативні служби проводять евакуацію людей, а також розпочали ліквідацію наслідків атаки. Наразі пожежа локалізована.

Більш детальна інформація згодом.

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