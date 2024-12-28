На Київщині військовий ТЦК кулаком розбив скло в авто ухилянта (відео)

У поліції розповіли, що водій з місця події втік.

У Київській області на одному з блокпостів працівник ТЦК розтрощив лобове скло в машині чоловіку, коли той хотів поїхати геть, щоб йому не вручили повістку.

Відповідне відео з'явилося сьогодні у Мережі.

За попередньою інформацією, інцидент стався у Глевасі поблизу Києва.

На кадрах видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть. На що йому у грубій формі наказують зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.

На Київщині працівник ТЦК на блокпості розбив лобове скло в авто ухилянта

Реакція поліції

Київський обласний ТЦК поки не прокоментував інцидент. А от у обласній поліції підтвердили, що на відео – дійсно військовий ТЦК.

Правоохоронці підтвердили, що подія трапилася на одному з блокпостів у Київській області. Зазначається, що під час перевірки військово-облікових документів, водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу. У поліції наголосили, що водій скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого той уже завдав удару.

"Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий (працівник ТЦК – Ред.) звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Також за виявленим фактом керівництво ГУ Нацполіції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці військовослужбовця ТЦК підозрюють у завданні тілесних ушкоджень громадянинові.

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