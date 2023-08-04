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На Київщині військові командири нарахували собі бойові премії без виїзду на фронт

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині військові командири нарахували собі бойові премії без виїзду на фронт

СБУ викрила керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій / Фото: СБУ

Фігуранти не брали безпосередньої участі у бойових діях.

На Київщині СБУ та ДБР викрили керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

Учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії.

Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів. 

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Києві співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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Перегляди
244
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