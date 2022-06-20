На Київщині виявили вже понад 1300 тіл мирних мешканців, яких вбили окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення поліція Київської області зареєструвала понад 3 тисяч кримінальних проваджень злочинів, які були вчинені безпосередньо армією Російської Федерації.

Поліція Київської області вже виявили 1332 тіла вбитих росіянами українців.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"На жаль, ми і досі знаходимо тіла вбитих людей, наших українців, сьогодні це вже 1332 тіла і більшість з них вбито саме зі стрілецької зброї, або автоматична, або снайперська, або навіть останнє поховання – 7 людей страчені. У жертв були прострілені і коліна, і голова. Підкреслюю, що це цивільні люди", - заявив він.

Він також наголосив, що надзвичайно важливо, що керівництво Євросоюзу і інших цивілізованих країн приїжджає до України і бачить на власні очі наслідки російської агресії. Правоохоронні органи України зараз працюють із фахівцями Міжнародного кримінального суду і іншими іноземними експертами.

Нагадаємо, на Київщині ексгумували тіла росіян, яких ховали місцеві.

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