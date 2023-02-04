На Київщині виявили понад 1350 загиблих під час вторгнення Росії: 300 досі шукають

Досі не вдалося виявити особи майже 200 загиблих.

У Київськй області виявили 1369 тіл мирних жителів, які загинули від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За йго словами, 197 тіл ще не вдалося ідентифікувати. Крім того, 300 людей наразі вважаються безвісти зниклими.

"Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз. Також правоохоронці вручили понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території регіону", наголосиа Нєбитов.

Наразі правоохоронці відкрили понад десять тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області, більшість з яких передані на розгляд слідчим СБУ.

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