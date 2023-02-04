Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині виявили понад 1350 загиблих під час вторгнення Росії: 300 досі шукають

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
589
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині виявили понад 1350 загиблих під час вторгнення Росії: 300 досі шукають

Фото: Associated Press

Досі не вдалося виявити особи майже 200 загиблих.

У Київськй області виявили 1369 тіл мирних жителів, які загинули від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За йго словами, 197 тіл ще не вдалося ідентифікувати. Крім того, 300 людей наразі вважаються безвісти зниклими.

"Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз. Також правоохоронці вручили понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території регіону", наголосиа Нєбитов.

Наразі правоохоронці відкрили понад десять тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області, більшість з яких передані на розгляд слідчим СБУ.

Читайте також:

Новий великий наступ на Україну

Новий великий наступ на Україну

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
589
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація