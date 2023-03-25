На Київщині виявили "нові" тіла вбитих українців - Нєбитов

На Київщині виявили 1 тис. 374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Правоохоронці продовжують знаходити нові поховання на деокупованих територіях.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

Нєбитов зазначив, що 283 жителі Київської області після окупації досі залишаються зниклими безвісти.

"На сьогоднішній день ми маємо 1 тис. 374 тіла загиблих цивільних українців, більшість з яких було вбито саме російською армією, саме зі стрілецької зброї. 1 тис. 174 тіла ідентифіковані, залишок у нас 200 тіл. По всіх тілах ми провели відповідні генетично-молекулярні експертизи, вилучені ДНК, внесені у базу даних", - зазначив він.

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Зокрема, Нєбитов закликав громадян, обов'язково повідомити інформацію про людей у яких не було близьких родичів.

Також він зазначив, що 283 жителі Київської області після окупації досі залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявляє, що він нібито прагне "мирного врегулювання" війни проти України, але водночас здійснює нові воєнні злочини.