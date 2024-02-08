На Київщині виявили нерозірвану частину ракети Х-101: відео

На Київщині вибухотехніки Нацполіції знищили бойову частинну російської крилатої ракети

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

В одному з населених пунктів Київської області на території домоволодіння було виявлено уламки ворожої крилатої ракети Х- 101.

Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала.

Бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення.

На Київщині вибухотехніки Нацполіції знищили бойову частинну російської крилатої ракети В одному з населених пунктів Київської області на території домоволодіння було виявлено уламки ворожої крилатої ракети Х- 101. Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала. Бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення. #поліція_на_війні Опубліковано Національна поліція України Четвер, 8 лютого 2024 р.

Нагадаємо, надзвичайники завершили ліквідацію наслідків масованої атаки по Києву та області 7 лютого. У багатоповерхівці, що в Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців і 28 – врятовано. За даними ДСНС, постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

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