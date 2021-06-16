На Київщині виявили небезпечні переїзди - потяг може з’явитися несподівано: відео

На залізничних переїздах у Фастівському районі не працюють попереджувальні світлофори.

У середу, 16 червня, на залізничному переїзді біля села Півні на Київщині не працювала сигналізація, яка попереджає про наближення потяга. Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці журналіст та блогер Олександр Рудоманов, закликаючи водіїв бути уважними.

За його словами, це вже не перший випадок у Київській області, коли “Укрзалізниця” проявляє недбалість щодо справної роботи світлофорів.

“Спершу було відео про непрацюючий світлофор на з.п. Вишняки, тепер з.п. Півні. Цікаво, чому не працюють світлофори і коли працюватимуть?” - поставив риторичне запитання в соцмережі журналіст.

У коментарі під цим постом представник “Укрзалізниці” повідомив, що скаргу направлено у відповідний підрозділ для реагування.

Нагадаємо, що раніше жителя Данії Йоханеса Вамберга Андерсена, який їхав потягом "Укрзалізниці" за напрямком "Ізмаїл-Київ", настільки роздратували брудні вікна вагонів, що він сам заходився мити вікно свого купе.

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