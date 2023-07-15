На Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни – фото

Фахівці готуються до ексгумації останків та їх перепоховання.

В одному з житлових масивів Ірпеня, на Київщині, виявили братську могилу часів Другої світової війни. Поховання датується 1943 роком.

Про це повідомила міська рада Ірпеня.

Представники місцевої влади на Київщині зазначили, що пам’ятку історії місцевого значення – "Братську могилу воїнів радянської армії, які загинули за визволення с. Романівка від німецько-фашистських загарбників 1943 року "перенесуть на Ірпінське кладовище. Останки воїнів з невідомої братської могили – перепоховають.

"На місці уже працюють фахівці, тому знайдені останки наших воїнів будуть належним чином ексгумовані та перепоховані на спеціальному місці Ірпінського кладовища. Важливо зберегти пам'ять про страшні події минулого і сьогодення", – розповів Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

Там також зазначили, що на території пам'ятки є не одне поховання, як вважалося до цього часу.

"Перше поховання налічує орієнтовно близько шести осіб, ймовірно, воно було підхоронено уже після встановлення Пам'ятника радянським воїнам. Також є контури іншого поховання, яка кількість осіб у цьому місці – поки не відомо, бо треба рухатися далі. Але для подальшої дослідницької роботи нам необхідно належним чином зафіксувати виявлені останки та отримати дозвіл на ексгумацію та перепоховання від Державної Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій", – розповів керівник Спеціалізованого підприємства "Пам’ять і слава" Родіон Гамзаєв.

На Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни.

На Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни.

На Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни.

На Київщині виявили братську могилу часів Другої світової війни.

Наразі фахівцями готується пакет документів для отримання відповідного Дозволу для продовження роботи вже з ексгумації та у подальшому перепоховання їх на Ірпінському кладовищі.

Нагадаємо, у передмісті Києва з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка, що відомо.

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