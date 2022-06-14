На Київщині виявили авіабомбу та артилерійський снаряд, які належать до надзвичайно небезпечних (фото)

На Київщині виявили авіабомбу та артилерійський снаряд, які належать до надзвичайно небезпечних (фото)

Сапери продовжують виявляти та знешкоджувати боєприпаси після деокупації Київської області.

Група спеціалістів-вибухотехніків виявила поблизу села Сеньківка Бориспільського району авіабомбу та артилерійський снаряд, які належать до надзвичайно небезпечних та підлягають знищенню.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Спеціалисти транспортували вибухонебезпечні предмети на спеціальні підривні майданчики та провели подальше контрольоване знищення боєприпасів.

Правоохоронці вчергове закликають громадян бути пильними, та нагадують правила при виявленні вибухонебезпечних предметів:

відійдіть на безпечну відстань, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте до знахідки інших людей;

повідомте до поліції на спецлінію "102";

негайно припиніть всі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечних предметів;

дочекайтесь фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.

Нагадаємо, на повне розмінування українських територій, де тривали чи досі тривають бойові дії, знадобиться до 10 років.

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