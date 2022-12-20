На Київщині вирівнюється ситуація зі світлом: у трьох районах буде під вечір - Кулеба

Олексій Кулеба повідомив, що під вечір очікуються гарні новини у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.
Світло у Київській обасті під вечір з’явиться у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.
Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба під час інформаційного телемарафону.
"Зараз ситуація вирівнюється... Під вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах", - розповів він.
За словами Кулеби, якщо це станеться, без електропостачання в регіоні залишаться менше, ніж 50% споживачів.
"Будуть тривати ремонтні роботи у частині Фастівського району, у Бучанському та Вишгородському районах. На цей момент вийшли на 60% відключень", - уточнив очільник Київської ОВА.
Нагадаємо, частину Київської області, а саме Бучанську громаду, повністю знеструмлено через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.
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