На Київщині вирівнюється ситуація зі світлом: у трьох районах буде під вечір - Кулеба

Олексій Кулеба повідомив, що під вечір очікуються гарні новини у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

Світло у Київській обасті під вечір з’явиться у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба під час інформаційного телемарафону.

"Зараз ситуація вирівнюється... Під вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах", - розповів він.

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За словами Кулеби, якщо це станеться, без електропостачання в регіоні залишаться менше, ніж 50% споживачів.

"Будуть тривати ремонтні роботи у частині Фастівського району, у Бучанському та Вишгородському районах. На цей момент вийшли на 60% відключень", - уточнив очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, частину Київської області, а саме Бучанську громаду, повністю знеструмлено через серйозні пошкодження енергосистеми країни. Без електропостачання залишилися міста Буча, Гостомель, Ірпінь, села Горенка та Мощун, селища Немішаєве та Бородянка.

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