На Київщині викинули в поле майже 60 трупів свиней, заражених африканською чумою

Зразки біоматеріалів тварин були направлені до лабораторії, яка підтвердила наявність ДНК вірусу африканської чуми у відібраних зразках.

У Київській області зафіксували новий спалах африканської чуми свиней. У лісосмузі поблизу села Матвіївка було виявлено близько 60 трупів свиней різних вікових груп в стадії розкладу.

Про це повідомила Миронівська міська рада.

Миронівською державною лабораторією Держпродспоживслужби були відібрані зразки біоматеріалів, які були направлені до лабораторії, яка підтвердила наявність ДНК вірусу африканської чуми в даних зразках.

По цьму випадку було скликано державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Обухівській РВА, яка прийняла наступні рішення:

Визначити епізоотичним вогнищем АЧС територію лісосмуги біля села Матвіївка та запровадити карантин з 10.11.2023 року;

Визначити зоною захисту угіддя ДП “Миронівське РМРГ”, свиногосподарство ФОП Литвиненко О.П. та села Вікторівка і Матвіївка з прилеглими до них територіями;

Визначити зоною нагляду угіддя ДП “Миронівське РМРГ”, ДП “Кагарлицьке УТМР”, свиногосподарства ФГ Широкоступ О.Г., ТОВ “Генетік Інвест”, СТОВ “Агросвіт”, ФОП Чучмій О.В., а також населені пункти Миронівської МТГ (села Фролівка, Олександрівка, Пустовіти, Росава, Зеленьки, Карапиші) та частину сіл Кагарлицької МТГ.

Зазначається, що на африканську чуму хворіють лише свині, людям це захворювання не загрожує. Хвороба має високий рівень зараження і майже 100% летальність тварин.

Нагадаємо, на Київщині зареєстрували нові осередки спалаху африканської чуми свиней. Хворих тварин виявили у приватних господарствах жителів села Хоцьки. У двох громадах Бориспільського району запроваджено карантин.

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