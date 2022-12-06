На Київщині виготовляли фальшиві перепустки для пересування під час комендантської години

СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих спецперепусток, з якими авто могли їздити у комендантську годину.

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у Київській області масштабне виготовлення і збут підроблених документів центральних органів влади та силових структур України для пересування під час комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як вдалося встановити під час слідства, оборудку організував працівник проєктної організації Обухова.

Під час розслідування вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт Офісу Президента України, Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Державного бюро розслідувань та МВС.

Вартість однієї «посвідки» становила від 50 до 500 дол. Сума залежала від назви "відомства" і термінів використання.

СБУ запобігла можливому використанню підробки російськими ДРГ для проїзду на автошляхах України.

Підозрюваний виставляв на продаж готові "документи" через анонімні акаунти в мережах Даркнет і Телеграм. Гроші від "замовників" отримував на криптогаманці та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

Серед встановлених клієнтів були мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей.

За оперативними даними, зловмисник намагався збути понад 2 тис. "перепусток".

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в офісі компанії, де він виготовляв підроблені документи, правоохоронці виявили:

партію фальшивих перепусток і посвідчень;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, на які надходила оплата за "послуги".

Нагадаємо, у Польщі викрили міжнародну групу шахраїв, серед яких є українці.

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