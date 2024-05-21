На Київщині вигадане укриття хотіли відремонтувати за понад 4 млн грн – подробиці схеми

Бородянська селищна рада, що на Київщині, у грудні 2022 року замовила ремонт укриття для дітей на території Дружнянської гімназії. На це з бюджету мали витратили 4,3 млн грн. Підрядником для робіт обрали ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС", усі роботи мали завершити до кінця 2023 року.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Проте Державна аудиторська служба під час перевірки закупівлі на ремонт укриття виявила порушення. Зокрема, за адресою, де проводили ремонт, не було ніякого укриття, але попри це підряднику заплатили аванс у розмірі 1,47 млн грн.

"Насправді почалося будівництво незрозумілого об’єкта, адже у будівельників не було ані дозвільної, ані проєктної документації", - розповіли у Держаудитслужбі.

Як пише видання, ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС" також ловили на завищенні вартості своїх робіт під час ремонту ліцею на Київщині. Як виявили журналісти-розслідувачі, компанія у півтора раза завищила вартість бетону, який використовували під час ремонту.

Завищення вартості виявили й в іншому договорі, який уклали з ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС". Компанія під час ремонту двох поверхів у Київському обласному онкологічному диспансері завищила вартість унітазів, дверей, пожежної сигналізації тощо.

Згідно з інформацією з YouControl, ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС" з’явилось на ринку 2016 року. Засновником компанії є Євгеній Ярмоліцький. Зараз володіє компанією Михайло Вовк, а керує бізнесом – Володимир Тініцький.

Нагадаємо, мешканка Київщини з інвалідністю уклала фіктивний шлюб за гроші, щоб вивезти ухилянта до Польщі (фото).

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