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На Київщині відремонтували ще один зруйнований міст (відео)

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На Київщині відремонтували ще один зруйнований міст (відео)

Скриншот із відео

Міст підірвали російські окупанти, коли тікали.

На Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Під час активних бойових дій його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області. 

Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 19 вересня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с - І рівень небезпечності. Містян закликають триматися подалі від дерев.

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