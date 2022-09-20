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На Київщині відновили роботу 85% автобусних маршрутів

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На Київщині відновили роботу 85% автобусних маршрутів

Фото: Дніпро ОДА

Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Станом на 20 вересня на території Київської області відновили роботу 85% приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Крім того, на звернення жителів Маловільшанської громади відновлено перевезення та забезпечено належним транспортним сполученням із містом Біла Церква. Перевезення здійснюються щочетверга із зупинок "Відділок №3", "Відділок №4" – о 08:20 та з м. Біла Церква – о 15:40.

Також було відновлено перевезення у Вишгородському районі через населені пункти Демидів та Синяк.

Нагадаємо, тіла двох закатованих окупантами чоловіків знайшли в лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київської області. 

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