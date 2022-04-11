На Київщині відкрили тимчасовий міст, який сполучатиме звільнені від окупантів міста зі столицею (фото, відео)

На Київщині відкрили тимчасовий міст, який сполучатиме звільнені від окупантів міста зі столицею (фото, відео)

Насипний міст будували цілодобово протягом 5 днів.

У Романівці 11 квітня відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель з Києвом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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З його слів, роботи тривали п’ять днів і велися цілодобово. До процесу відновлення залучили понад 50 людей й понад 40 одиниць техніки — екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки.

"Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — від сьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом", - написав Тимошенко.

Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.

Нагадаємо, через річку Ірпінь будують переправу, а невдовзі зведуть новий міст.

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