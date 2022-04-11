На Київщині відкрили тимчасовий міст, який сполучатиме звільнені від окупантів міста зі столицею (фото, відео)

Насипний міст будували цілодобово протягом 5 днів.
У Романівці 11 квітня відкрили тимчасовий насипний міст, який поєднає Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель з Києвом.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
З його слів, роботи тривали п’ять днів і велися цілодобово. До процесу відновлення залучили понад 50 людей й понад 40 одиниць техніки — екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки.
"Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — від сьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом", - написав Тимошенко.
Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.
Нагадаємо, через річку Ірпінь будують переправу, а невдовзі зведуть новий міст.
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