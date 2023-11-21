На Київщині відкрили міст через річку Ірпінь, під яким ховалися люди від ударів окупантів – фото

У березні 2022 року людей з Ірпеня евакуювали через зруйнований міст.

На Київщині у Романівці, через річку Ірпінь, 21 листопада відкрили новий міст. Рух по ньому дозволений для всіх видів автотранспорту.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко.

Переправу збудували поруч зі зруйнованим мостом під час повномасштабного вторгнення росіян.

"Дорога життя". Так назвали єдиний шлях, яким змогли евакуюватися мешканці Приірпіння. Завдяки ньому майже 40 тисячам українців вдалося врятуватися від російської агресії. Згодом тут зведуть меморіальний історико-архітектурний комплекс", - розповів Кравченко.

Зруйнований міст через річку Ірпінь, під яким ховалися люди / Фото: Associated Press

Довжина нового мосту – 115 метрів. Під час облаштування встановили шумозахисні екрани та бар’єрне огородження.

Романівський міст. Дорога життя / Фото: Руслан Кравченко

Новий міст через річку Ірпінь на Київщині / Фото: Руслан Кравченко

Зруйнований міст на Київщині / Фото: Руслан Кравченко

На Київщині найближчим часом завершать відновлення ще шести мостів. Ще для 14 мостових споруд розробляють проєкти.

Нагадаємо, 6 березня 2022 року, під час евакуації людей з Ірпеня окупанти відкрили обстріл. Загинула сім'я: мама, тато та двоє дітей.

Люди були змушені ховатися під зруйнованим мостом.

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