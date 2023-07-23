На Київщині відгамселили водія через російську музику

У Київській області сталася масова бійка через російську музику.

У Білій Церкві на Київщині сталася масова бійка через проросійську музику.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Як розповіли правоохоронці, 21 липня, майже опівночі, на масиві Таращанському виникла сварка через те, що водій автомобіля "Mercedes" гучно слухав музику російських виконавців. Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав'язалася бійка,

"У результаті четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї з жінок травмована рука", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.1 ст.122 ККУ). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Броварах підприємиця образила військових через зауваження щодо російської мови.

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