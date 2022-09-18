На Київщині відбулися аварійні відключення світла через негоду: скільки населених пунктів у переліку

На Київщині через погіршення погоди в Україні відімкнули світло.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"На місцях аварій працюють бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі. Вони вже повернули світло у 21 населений пункт, що знеструмлювався повністю, та у 64 – частково. Відремонтували 678 трансформаторних підстанцій та 34 повітряні лінії 6-10 кВ", – зазначено у повідомленні.

Наразі залишаються знеструмленими 48 населених пунктів повністю та 54 – частково, що постраждали від негоди.

Пошкодженими залишаються 46 ліній 6-10 кВ, 601 трансформаторних підстанцій.

Також є вимкнення в мережі 0,4 кВ, що безпосередньо живлять будинки клієнтів.

"Фахівці нагадують, під час негоди слід дотримуватися правил безпеки: не наближатися до оголених проводів, обірваних ліній, відкритих дверей та люків електроустановок, а також пошкоджених опор", – додали в адміністрації.

Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалася на два тижні раніше за кліматичну норму.

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