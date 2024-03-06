На Київщині відбудували ще один міст, зруйнований росіянами: фото

Міст через річку Жерева завдовжки 36 метрів значно спростить сполучення для місцевих мешканців та забезпечить стабільну роботу транспортної мережі Київщини.

У Київській області відкрили рух відновленим мостом через річку Жерева, який зруйнували росіяни у березні 2022 року.

Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

За даними Служби, міст відбудували в межах пілотного проєкту з фінансуванням від Уряду Великої Британії (UK Export Finance).

Такий вигляд міст мав під час окупації Київщини російськими загарбниками / Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області

Мостовий перехід завдовжки 36 метрів значно спростить сполучення для місцевих мешканців та забезпечить стабільну роботу транспортної мережі Київщини.

Автошлях територіального значення Т-10-05 – Іванків /М-07/, на якому розташовано міст, є альтернативним маршрутом для громади.

Було/стало / Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області

Під час відбудови на мосту змонтували балки, влаштували монолітну плиту, встановили деформаційні шви; облаштували монолітні тротуари, гідроізоляцію, систему водовідведення, два шари асфальтобетону та нанесли розмітку.

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