На Київщині відбудували ще один міст, зруйнований росіянами: фото

Міст через річку Жерева завдовжки 36 метрів значно спростить сполучення для місцевих мешканців та забезпечить стабільну роботу транспортної мережі Київщини.
У Київській області відкрили рух відновленим мостом через річку Жерева, який зруйнували росіяни у березні 2022 року.
Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.
За даними Служби, міст відбудували в межах пілотного проєкту з фінансуванням від Уряду Великої Британії (UK Export Finance).
Мостовий перехід завдовжки 36 метрів значно спростить сполучення для місцевих мешканців та забезпечить стабільну роботу транспортної мережі Київщини.
Автошлях територіального значення Т-10-05 – Іванків /М-07/, на якому розташовано міст, є альтернативним маршрутом для громади.
Під час відбудови на мосту змонтували балки, влаштували монолітну плиту, встановили деформаційні шви; облаштували монолітні тротуари, гідроізоляцію, систему водовідведення, два шари асфальтобетону та нанесли розмітку.
Нагадаємо, в Україні відновлюють зруйновані армією Путіна будівлі: як це відбувається і що таке БУР-табір.
Читайте також: