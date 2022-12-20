На Київщині вибухнув котел: двоє людей загинули на місці (фото)

У Броварах на Київщині вибухнув твердопаливний котел на території виробництва. 38 і 43-річний чоловіки від отриманих травм загинули на місці, 67-річного чоловіка з опіками госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Обставини вибуху з'ясовують правоохоронці. Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві в ЖК "Комфорт Таун" вибухнув газовий балон. Інцидент стався в одній з квартир близько 5:30 ранку. Машини швидкої забрали людей з опіками, серед них було чотиримісячне немовля.

В Одесі вибухи не через обстріли: газові балони детонують в багатоповерхівках

Читайте також: