На Київщині в школі вісьмом ученицям стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

Обставини події встановлюються.
У Вишгородському районі Київської області вісьмом ученицям в школі стало зле через різкий запах антисептика, який їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі.
Про це повідомляє поліція Київської області.
За даними слідства, двоє учнів 8 класу на сміттєзвалищі знайшли пляшки з рідиною та принесли їх до класу.
"Хлопці вирішили перелити рідину у іншу ємкість, однак частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту. Через деякий час вісім учениць відчули слабкість. Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Чотирьох дівчат медсестра оглянула та відпустила додому, інших чотирьох оглядали медики. Їхньому життю нічого не загрожує.
За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик. Обставини події встановлюються.
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