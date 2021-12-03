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На Київщині в школі вісьмом ученицям стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

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На Київщині в школі вісьмом ученицям стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

Головне управління національної поліції Київської області

Обставини події встановлюються. 

У Вишгородському районі Київської області вісьмом ученицям в школі стало зле через різкий запах антисептика, який їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі.

Про це повідомляє поліція Київської області. 

За даними слідства, двоє учнів 8 класу на сміттєзвалищі знайшли пляшки з рідиною та принесли їх до класу. 

"Хлопці вирішили перелити рідину у іншу ємкість, однак частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту. Через деякий час вісім учениць відчули слабкість. Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні. 

© Головне управління національної поліції Київської області
Головне управління національної поліції Київської області

Чотирьох дівчат медсестра оглянула та відпустила додому, інших чотирьох оглядали медики. Їхньому життю нічого не загрожує. 

За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик. Обставини події встановлюються. 

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