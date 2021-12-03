На Київщині в школі вісьмом ученицям стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

На Київщині в школі вісьмом ученицям стало зле через антисептик, який знайшли на смітнику

Обставини події встановлюються.

У Вишгородському районі Київської області вісьмом ученицям в школі стало зле через різкий запах антисептика, який їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними слідства, двоє учнів 8 класу на сміттєзвалищі знайшли пляшки з рідиною та принесли їх до класу.

"Хлопці вирішили перелити рідину у іншу ємкість, однак частина речовини з різким запахом спирту розлилася на парту. Через деякий час вісім учениць відчули слабкість. Восьмикласниці звернулися до шкільної медсестри, яка і викликала швидку медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Головне управління національної поліції Київської області

Чотирьох дівчат медсестра оглянула та відпустила додому, інших чотирьох оглядали медики. Їхньому життю нічого не загрожує.

За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик. Обставини події встановлюються.

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