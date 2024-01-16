На Київщині в наступну годину різко зміниться погода

У найближчу годину на Київщині та до кінця доби 16 січня будуть пориви вітру від 15 до 18 метрів на секунду.

На Київщині містян попередили про небезпечні погодні умови. Рівень небезпеки - жовтий.

Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.

Як зазначається, у найближчу годину на Київщині та до кінця доби 16 січня будуть пориви вітру від 15 до 18 метрів на секунду. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Крім того, вітряну погоду прогнозують в найближчу годину й у західних, північних та Вінницькій областях. Водночас у Харківській та Запорізькій областях буде ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, що у Києві в затопленому нечистотами укритті на Метробудівській вже провели санітарну очистку.

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