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На Київщині 4-річна дівчинка сама пішла до лісу і загубилася (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Київщині 4-річна дівчинка сама пішла до лісу і загубилася (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Кінологи шість кілометрів йшли слідом дівчинки.

У селі Плесецьке на Київщині 4-річна дівчинка пішла за мамою в ліс і загубилася. Кінологи з поліцейськими вівчарками шість кілометрів шли по сліду дитини, поки не почули плач у лісі. 

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Дитину шукали всією громадою, долучились місцеві мешканці, військові та добровольчі формування. Живу та здорову дівчинку повернули батькам. 

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо,у квартирі в Києві вилучили немовля з неблагополучної родини. Дівчинка, яка народилася два тижні тому, жила серед сміття, недопалків і тарганів.

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Дата публікації
Перегляди
1183
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