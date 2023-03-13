На Київщині 4-річна дівчинка сама пішла до лісу і загубилася (фото)

У селі Плесецьке на Київщині 4-річна дівчинка пішла за мамою в ліс і загубилася. Кінологи з поліцейськими вівчарками шість кілометрів шли по сліду дитини, поки не почули плач у лісі.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Дитину шукали всією громадою, долучились місцеві мешканці, військові та добровольчі формування. Живу та здорову дівчинку повернули батькам.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо,у квартирі в Києві вилучили немовля з неблагополучної родини. Дівчинка, яка народилася два тижні тому, жила серед сміття, недопалків і тарганів.

Трирічний хлопчик пережив майже добу в лісі та окупацію села

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