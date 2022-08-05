На Київщині в колодязі знайшли тіло загиблого під час російської окупації (фото)

Якщо ви володієте інформацією щодо загиблого чоловіка, повідомте на спецлінію "102".

В технічному колодязі на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшли тіло загиблого чоловіка під час окупації на Київщині.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

Тіло у заповненому водою люкові на узбіччі помітив робітник дорожньої служби та викликав правоохоронців.

Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого - на початку березня.

Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

"Якщо у вас є інформація стосовно загиблого, прошу повідомити на спецлінію "102", - зазначив Небитов.

Фото: Андрій Небитов

Фото: Андрій Небитов

Нагадаємо, у місті Гостомель, який значно постраждало під час бойових дій на Київщині, нарахували збитків на 9,5 млрд грн. Різного ступеня пошкодження зазнали 4 553 будівлі із 11 874 наявних - майже 40% міста.

На Київщині зносять будівлі, які постраждали від окупантів - де житимуть люди

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