На Київщині у зоні відчуження заборонили проводити поминальні дні

Заборону пояснюють необхідністю дотримання безпеки громадян та на час дії правового режиму воєнного стану.

Рада оборони Київської області заборонила проведення поминальних заходів на кладовищах та прилеглих до них територіях у межах Чорнобильської зони відчуження та зона безумовного (обов’язкового) відселення.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Таке рішення було прийняте ще 28 квітня. Пояснюють його необхідністю “дотримання безпеки громадян та на час дії правового режиму воєнного стану”.

Зазначимо, напередодні поминальних днів столичні кладовища перевіряють сапери.

Раніше ТСН.ua писав, коли будуть батьківські суботи 2024 року в Україні: як правильно поминати покійних родичів.

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